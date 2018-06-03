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В Сайгоне арестовали воров, сорвавших сумку с канадской туристки
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В Сайгоне арестовали воров, сорвавших сумку с канадской туристки 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Полиция Хошимина арестовала двух вьетнамцев, сорвавших сумочку у туристки из Канады
21-летняя девушка гуляла на улице Нгуен Трай в Районе 1 недалеко от рынка Бен Тан, когда мимо нее намотоцикле проехали двое вьетнамцев. Один из них выхватил ее сумочку.
Несколько местных жителей бросились в погоню за мотоциклом и смогли стащить одного из воров. Водителя поймали полицейские уже после того как тот не справился с управлением и уронил мотоцикл. Сейчас оба вьетнамца находятся под стражей.
Хошимин популярен среди иностранных туристов, но уличные грабежи остаются для него серьезной проблемой. Недавно полиция арестовала мотоциклиста, сорвавшего золотую цепочку с шеи российского дипломата. А до этого ограблению подвергся вьетнамский журналист, впоследствии написавший статью, в которой раскритиковал полицию города за бездействие.
Источник: VnExpress
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