В Сайгоне арестовали воров, сорвавших сумку с канадской туристки

Полиция Хошимина арестовала двух вьетнамцев, сорвавших сумочку у туристки из Канады

21-летняя девушка гуляла на улице Нгуен Трай в Районе 1 недалеко от рынка Бен Тан, когда мимо нее намотоцикле проехали двое вьетнамцев. Один из них выхватил ее сумочку.

Несколько местных жителей бросились в погоню за мотоциклом и смогли стащить одного из воров. Водителя поймали полицейские уже после того как тот не справился с управлением и уронил мотоцикл. Сейчас оба вьетнамца находятся под стражей.

Хошимин популярен среди иностранных туристов, но уличные грабежи остаются для него серьезной проблемой. Недавно полиция арестовала мотоциклиста, сорвавшего золотую цепочку с шеи российского дипломата. А до этого ограблению подвергся вьетнамский журналист, впоследствии написавший статью, в которой раскритиковал полицию города за бездействие.

Источник: VnExpress