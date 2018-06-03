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Британцы почтили память жертв теракта на Лондонском мосту
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Британцы почтили память жертв теракта на Лондонском мосту 

360tv.ru 53 минуты назад
Жители Великобритании 3 июня вспоминают жертв теракта, произошедшего в 2017 году на Лондонском мосту. Об этом пишет издание Sun Herald.
Утром в Саутваркском соборе, который находится недалеко от моста, прошла воскресная служба, на которой почтили память погибших. В 16:30 по местному времени в Великобритании пройдет минута молчания. На самом Лондонском мосту спроектируют надпись, гласящую «Лондон един».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй напомнила, что большинство жертв атаки были иностранцами. По ее словам, это лишний раз подчеркивает, что «угроза терроризма не знает границ».
«Мы намерены твердо стоять на своем и совместными усилиями побороть эту угрозу», — сказала глава правительства.
3 июня 2017 года на Лондонский мост выехал фургон, который стал сбивать пешеходов. Затем из него вышли трое вооруженных ножами мужчин, которые продолжили атаковать прохожих. Погибли восемь человек, включая четырех полицейских, десятки получил ранения различной степени тяжести. Все трое были застрелены силовиками.
В середине мая террорист-одиночка атаковал прохожих в Париже. 21-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих, убив одного человека и ранив еще четверых.
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