Ещё
Указатели маршрутов челябинских трамваев сделают более информативными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Указатели маршрутов челябинских трамваев сделают более информативными 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Водители челябинских трамваев решили сделать указатели маршрутов более информативными для пассажиров, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«У нас на старых указателях практически не указаны промежуточные остановки. Посмотрите на маршрутные такси — обозначена чуть ли не каждая остановка, а у нас не всегда ясно, как проходит маршрут. Мы решили это исправить, сделать компактно, но более информативно. Добавили больше важных промежуточных пунктов, улицы и остановки, конечные выделили другим цветом и решили написать заглавными буквами. Размер шрифта также увеличили, а номер маршрута сделали черным на желтом фоне — люди с плохим зрением говорят, что так цифра видна чётче», — рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» автор инициативы.
Идею поддержали ещё несколько коллег, они собрали средства и напечатали новые указатели. В ближайшее время вагоны с обновлёнными табличками выйдут на маршруты № 5, 6, 8, 15 и 22.
Активисты надеются, что пассажиры оценят новшество. Отметим, что стиль оформления челябинцы «подсмотрели» у коллег из Петербурга.
АиФ: последние новости
Плюшевый заяц на дорожной технике стал поводом для шуток среди челябинцев Чиновники заявили об улучшении качества дорог в Челябинске В Центральном районе Челябинска в лобовой аварии погиб водитель «ВАЗ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проблема с бензином решена361
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин29
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
18 автокомпаний подняли цены в РФ95
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение