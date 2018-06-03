Указатели маршрутов челябинских трамваев сделают более информативными

Водители челябинских трамваев решили сделать указатели маршрутов более информативными для пассажиров, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«У нас на старых указателях практически не указаны промежуточные остановки. Посмотрите на маршрутные такси — обозначена чуть ли не каждая остановка, а у нас не всегда ясно, как проходит маршрут. Мы решили это исправить, сделать компактно, но более информативно. Добавили больше важных промежуточных пунктов, улицы и остановки, конечные выделили другим цветом и решили написать заглавными буквами. Размер шрифта также увеличили, а номер маршрута сделали черным на желтом фоне — люди с плохим зрением говорят, что так цифра видна чётче», — рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» автор инициативы.

Идею поддержали ещё несколько коллег, они собрали средства и напечатали новые указатели. В ближайшее время вагоны с обновлёнными табличками выйдут на маршруты № 5, 6, 8, 15 и 22.

Активисты надеются, что пассажиры оценят новшество. Отметим, что стиль оформления челябинцы «подсмотрели» у коллег из Петербурга.