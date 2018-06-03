На головы жителей Гольянова падают гусеницы

Жители столичного района Гольянова жалуются на нашествие гусениц. По данным Life, насекомые буквально сваливаются на головы.

На видеокадрах, опубликованных изданием, видно, что деревья, автомобили и тротуары окутаны паутиной и гусеницами.

Так же отмечается, что в районе заметно сократилось число птиц, в том числе и обычных городских голубей.

Напомним, в мае на Воронежскую область напали полчища комаров. Кровососы активизировались после разлива рек и с наступлением тепла. От насекомых пострадали не только люди, но и животные. Как сообщалось, комары доводили до смерти из-за стресса щенков и телят.

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