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На головы жителей Гольянова падают гусеницы
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На головы жителей Гольянова падают гусеницы 

Мир24 2 часа назад
Жители столичного района Гольянова жалуются на нашествие гусениц. По данным Life, насекомые буквально сваливаются на головы.
На видеокадрах, опубликованных изданием, видно, что деревья, автомобили и тротуары окутаны паутиной и гусеницами.
Так же отмечается, что в районе заметно сократилось число птиц, в том числе и обычных городских голубей.
Напомним, в мае на Воронежскую область напали полчища комаров. Кровососы активизировались после разлива рек и с наступлением тепла. От насекомых пострадали не только люди, но и животные. Как сообщалось, комары доводили до смерти из-за стресса щенков и телят.
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