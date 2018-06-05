Нашествие гусениц в Москве и Петербурге выглядит как фильм ужасов. Они опасны?

Жители Москвы и Санкт‐Петербурга обратили внимание на большое количество гусениц, появившихся этой весной. Насекомые опутали деревья плотной паутиной и подъели листья. В некоторых районах гусениц столько, что ландшафт превращается в пейзаж из фильмов ужасов. «360» разобрался, что за насекомые напугали людей и насколько она опасны для городской флоры.

Столичный район Гольяново оккупировали гусеницы. Они практически полностью уничтожили листья на деревьях, стало заметно меньше птиц. Местные жители выкладывают в соцсети фотографии и видео с деревьями, обернутыми паутиной, и бьют тревогу.

Источник фото: «ВКонтакте»

«360» связался доктором биологических наук Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Дмитрием Мусолиным. Он разъяснил, что это черемуховая моль. «Переживать не нужно, — успокоил эксперт, — каждые 3-7 лет происходят вспышки массового размножения».

Из-за того, что зима и весна в этом году были очень теплые, выжило большое количество особей. Сейчас они активно начали питаться. Они съедают листву на деревьях, а потом формируют гнезда, объем которых может достигать нескольких литров. «Эти гнезда можно снимать и как-то утилизировать», — добавил биолог.

Источник фото: «ВКонтакте»

Выглядит устрашающе, но большого вреда растениям черемуховая моль не приносит. Их «нашествие» кратковременное, и дерево или куст могут в тот же сезон восстановиться: из спящих почек разовьются новые листья. Если это не случится в год нашествия гусениц, то обязательно произойдет в следующем году.

Источник фото: «ВКонтакте»

В этом году аналогичная проблема возникла не только в Москве. Санкт-Петербург и Рига также пострадали от нашествия гусениц. По заверению эксперта, насекомые не опасны для человека. Окукливаясь, они вырабатывают паутину, которая должна охранять их от птиц. Когда гусеницы превратятся в бабочек, они улетят.

Энтомолог Юрий Гниненко рассказал «360», что подобное уже случалось в 2010 году. По его словам, в этом году защищать деревья поздно. «Сейчас уже поздно. Они заканчивают питание. Это нужно делать заранее, когда еще только раскрывается лист», — объяснил ученый.

Несмотря на то, что серьезного вреда деревьям нанесено не будет, нужно их подкармливать, чтобы они быстрее оправились.

«Как в фильмах ужасов»

Жители района Гольяново чаще всего сравнивают происходящее за окном с фильмом ужасов.

«Проклятые гусеницы. Они уничтожили почти все ивы в окрестности. Очень жалко! И обидно, что в нашем дремучем районе действия коммунальных служб не своевременны. Как всегда. Не буду выражаться точнее. И так всем все понятно», — не скрывают эмоций жители Гольянова.

Пользователи Сети ищут способ борьбы с гусеницами, которые заполонили все вокруг, включая детские площадки. В комментариях люди не скрывают отвращения и выражают сочувствие тем, кто живет в эпицентре нашествия.

Особенно постарались гусеницы в Санкт-Петербурге. Там они плели целые узоры из своей паутины. Только вряд ли от этой «красоты» не становится легче.

Глядя на некоторые фото, можно подумать что в Северной столице среди лета наступила зима и деревья припорошило снегом.

Грустные кадры: деревья лишаются листвы.

В конце прошлого лета проблема с насекомыми уже возникала. Тогда беспокойство жителям Москвы приносили агрессивные пчелы и осы. Пострадало как минимум четыре образовательных учреждения: детские сады и школа. Дети получили травмы разной степени тяжести, но обошлось без госпитализаций. Воспитатели и учителя безуспешно пытались обезопасить своих подопечных.

Заведующий кафедрой пчеловодства и рыбоводства РГАУ-МСХА Альфир Маннапов рассказал «360», что в большинстве случаев нападали именно осы, так как они, во-первых, в августе наиболее агрессивные, а, во-вторых, любят селиться в жилых помещениях. Также дружелюбием не отличаются кавказские и среднерусские пчелы, особенно в первом поколении. Чтобы минимизировать риски укусов, нужно ограничить количество духов в летний период, наносить на открытые участки тела репелленты из феромонных композиций и не размахивать руками вблизи этих насекомых.