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Змеи наводнили популярный парк, где любят отдыхать приморцы с детьми
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Змеи наводнили популярный парк, где любят отдыхать приморцы с детьми 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Жители Приморья сообщают о небывалом числе ползучих гадов в популярном парке семейного отдыха «Штыковские пруды», передает PRIMPRESS.
«Посетители сообщают, что буквально на каждом шагу ползают змеи. Будьте осторожны и смотрите за детьми. Администрации задали вопрос на эту тему — реакции никакой. Ответ был прост: «Да, мы знаем, у нас даже под офисом они ползают», — пишет паблик blog_vladivostok.
По словам автора видео, оно было снято в парке в минувшие выходные. Очевидцы подтверждают, что видели змей там в субботу.
A post shared by ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok) on Jun 3, 2018 at 10:07pm PDT  В прошлом году предупреждающие знаки «Осторожно, змеи» были расставлены практически по всей территории Приморского океанариум, но, по словам сотрудников, на них мало кто обращал внимание.
«А между тем на полуострове Житкова, где расположен океанариум, действительно живут рептилии, — говорит начальник отдела обслуживания территории Аркадий Безделев. — И, судя по всему, прекрасно себя чувствуют. Здесь много поросших кустарником травянистых неудобий и хорошо прогреваемых каменистых откосов. Змеям здесь очень хорошо живется. А люди взбираются на камни ради удачных фото, устраивают на газонах пикники. Если обращаешь их внимание на предупреждающие знаки, удивляются: неужели здесь действительно есть змеи?».
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