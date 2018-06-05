Змеи оккупировали популярный парк отдыха «Штыковские пруды» в Приморье

С наступлением тепла излюбленное место отдыха ‐ парк «Штыковские пруды» — буквально заполонили змеи. Посетители парка пишут в социальных сетях, что пресмыкающиеся встречаются на каждом шагу. Об этом сообщило РИА VladNews.

«Будьте осторожны и смотрите за детьми. Администрации задали вопрос на эту тему — реакции никакой. Ответ был прост: «Да, мы знаем, у нас даже под офисом они ползают»», — сообщили пользователи в соцсети.

Во Владивостоке участились случаи встречи змей на улицах. Серпентологи пояснили, что змеи с наступлением тепла нередко встречаются в черте города.

В Южно‐Сахалинске мужчина поймал гадюку, которая попыталась напасть на него. Змея укусила его за ботинок, но сахалинец поймал змею и сдал ее ветеринарам.