В Приморье отремонтировали трассу в Хасанском районе

Накануне стало известно, что сотрудники АО «СпецСУ» завершили ремонтные работы на отрезке дороге, который ведёт к самым популярным курортам Приморского края. Раздольное-Хасан был одним из объектов проекта «Безопасные и качественные дороги», который необходимо было отремонтировать в короткие сроки.

Ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проходят на всех краевых дорогах и отрезках Надеждинского района. Для первых ремонтных дорог был выбран именно участок дороги Раздольное-Хасан, так как здесь наибольшая интенсивность движения», — сообщили в пресс-центре администрации Приморского края.