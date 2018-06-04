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В Приморье отремонтировали трассу в Хасанском районе
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В Приморье отремонтировали трассу в Хасанском районе 

АиФ-Владивосток 30 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Накануне стало известно, что сотрудники АО «СпецСУ» завершили ремонтные работы на отрезке дороге, который ведёт к самым популярным курортам Приморского края. Раздольное-Хасан был одним из объектов проекта «Безопасные и качественные дороги», который необходимо было отремонтировать в короткие сроки.
Ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проходят на всех краевых дорогах и отрезках Надеждинского района. Для первых ремонтных дорог был выбран именно участок дороги Раздольное-Хасан, так как здесь наибольшая интенсивность движения», — сообщили в пресс-центре администрации Приморского края.
Кстати, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 км краевых дорог. Работы также идут на четырех трассах: Владивосток — Находка — Порт Восточный, Владивосток — Артем, подъезд к аэропорту и к станции Угольная.
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