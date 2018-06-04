России предложили строить пешеходные переходы над землей

По его словам, новые переходы могут возникнуть вблизи подъездов жилых домов и детских площадок. Их основная цель — повысить безопасность пешеходов.

Согласно проекту, такие переходы могут приподнять на десять сантиметров. В результате водителям придется притормаживать, как перед лежачим полицейским.

Данный проект еще находится в стадии разработки и по плану будет готов к концу года. Его утверждение ожидается в 2019 году.

Ранее сообщалось, что дороги Королева существенно благоустроили. Строители нанесли более семи тысяч метров горизонтальной и более трех тысяч метров вертикальной разметки за два месяца работ.