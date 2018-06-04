России предложили строить пешеходные переходы над землей 

Пешеходные переходы могут приподнять над землей в России. Об этом газете «Известия» рассказал глава проектно‐технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
По его словам, новые переходы могут возникнуть вблизи подъездов жилых домов и детских площадок. Их основная цель — повысить безопасность пешеходов.
Согласно проекту, такие переходы могут приподнять на десять сантиметров. В результате водителям придется притормаживать, как перед лежачим полицейским.
Данный проект еще находится в стадии разработки и по плану будет готов к концу года. Его утверждение ожидается в 2019 году.
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