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«Известия»: приподнятые пешеходные переходы включат в национальный стандарт
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«Известия»: приподнятые пешеходные переходы включат в национальный стандарт 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Росстандарт разрабатывает проект предварительного национального стандарта, предусматривающего создание пешеходных переходов, приподнятых над проезжей частью наподобие «лежачих полицейских». Норматив может быть утвержден в 2019 году, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.
Такая конструкция представляет площадку с нанесенной на нее «зеброй», возвышающуюся над проезжей частью на 10 см. Подобные переходы рекомендуется устанавливать рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками, рассказал Шумский «Известиям». Водителям придется сбрасывать скорость перед ними, как перед «лежачими полицейскими», пояснил он. Тот же стандарт предусматривает сужение полосы движения во дворах до трех метров, где это возможно, чтобы сделать невозможным обгон.
В настоящий момент приподнятые переходы могут создаваться согласно ГОСТ «Искусственные неровности», однако конкретных рекомендаций для их применения нет, поясняет издание. Как сообщалось ранее, первые приподнятые пешеходные переходы появились в центре Москвы в октябре 2016 года в рамках программы благоустройства «Моя улица».
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