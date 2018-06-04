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Водителей общественного транспорта предлагают психологически подготовить к ЧМ по футболу
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Водителей общественного транспорта предлагают психологически подготовить к ЧМ по футболу 

RT на русском 22 минуты назад
С водителями общественного транспорта и такси предлагают провести занятия по психологической подготовке и культуре общения к периоду Чемпионата мира по футболу-2018. Обращение с соответствующей инициативой заммэра Москвы Максиму Ликсутову направил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем, президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев.
Из документа (есть в распоряжении RT) следует, что представители транспортной общественности обеспокоены недостаточной психологической подготовкой и уровнем культуры управления водителей легковых такси и общественного транспорта.
«Учитывая проведение в г. Москва Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, а также в целях повышения качества и безопасности транспортного обслуживания гостей и участников международных соревнований, предлагаем Вам рассмотреть вопрос о проведении с водителями ТС, задействованных в транспортном обеспечении данного мероприятия, занятий на тему «Антиаварийная психологическая подготовка, направленная на формирование компетенций „вежливого“ водителя», — следует из обращения.
По замыслу автора инициативы, подобные занятия должны проходить в течение четырёх-восьми академических часов.
В разговоре с RT Лобарев рассказал, что аналогичные обращения планируется направить властям других российских регионов, где состоится чемпионат.
«Эксперты автосообществ и сферы авто-образования солидарны с тем, что данное предложение необходимо направить представителям 11 регионов, где будет проходить чемпионат мира. «Гильдия автошкол» готова оказать содействие и безвозмездно провести такие занятия», — сказал Лобарев.
Ранее глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал самый трудный матч для сборной России на турнире.
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