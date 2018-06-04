Граждане смогут наказать нарушителей ПДД без участия полиции

На заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 4 июня будет обсуждаться законопроект Правительства, предполагающий, что отдельные нарушения ПДД можно будет зафиксировать на мобильном телефоне, и на основании записей и фотографий нарушителю будет назначен штраф без участия сотрудников полиции.

Таким образом, каждый неравнодушный гражданин сможет законным способом призвать к ответственности нарушителей ПДД. Единственное условие — заявители должны пользоваться специальными мобильными приложениями, которые отправляют фотографии или видео в неизменном виде на Единый портал государственных и муниципальных услуг с указанием времени и координат съёмки. Кроме того, оператор съёмки должен быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг.

Новые нормы будут распространяться на небольшой круг нарушений ПДД, которые оказывают непосредственное влияние на создание аварийных ситуаций.