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Граждане смогут наказать нарушителей ПДД без участия полиции
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Граждане смогут наказать нарушителей ПДД без участия полиции 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
На заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 4 июня будет обсуждаться законопроект Правительства, предполагающий, что отдельные нарушения ПДД можно будет зафиксировать на мобильном телефоне, и на основании записей и фотографий нарушителю будет назначен штраф без участия сотрудников полиции.
Таким образом, каждый неравнодушный гражданин сможет законным способом призвать к ответственности нарушителей ПДД. Единственное условие — заявители должны пользоваться специальными мобильными приложениями, которые отправляют фотографии или видео в неизменном виде на Единый портал государственных и муниципальных услуг с указанием времени и координат съёмки. Кроме того, оператор съёмки должен быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг.
Новые нормы будут распространяться на небольшой круг нарушений ПДД, которые оказывают непосредственное влияние на создание аварийных ситуаций.
В перечень, который предлагает МВД, могут попасть нарушения правил движения через железнодорожные пути, проезд на красный свет или на запрещающий жест регулировщика, нарушение правил проезда перекрёстков, маневрирования, расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, а также непропуск пешеходов и иных участников дорожного движения. Остальные нарушения, как и сейчас, будут оформляться только протоколами сотрудников ГИБДД.
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