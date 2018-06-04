Производственные травмы: как определяются и кто несет ответственность

На первый взгляд травмы угрожают только тем, кто имеет дело с механизмами или какими-либо опасностями. На самом же деле это не так. Вот что полезно знать об этой неприятной ситуации буквально всем.

Производственной считается любая травма или болезнь, которая возникла во время работы и связана с выполнением человеком своих непосредственных рабочих обязанностей. Даже если в тот момент работник не находился непосредственно в рабочих стенах. Командировка, обеденный перерыв, поездка по рабочим делам на служебном транспорте — все это считается. Дорога в командировку — тоже: например, если по дороге к месту назначения — допустим, в поезде — вы получили травму, она считается производственной.

Если травма признана производственной, пострадавшему полагается финансовая поддержка. Во-первых, он получает больничный со 100-процентной выплатой пособия, даже если его стаж меньше 8 лет. Во-вторых, компенсируются затраты на лечение и, если надо, долечивание потом в санатории. В-третьих, разовая материальная помощь. В-четвертых, выплаты по страховке, если таковая была. В-пятых, компенсация морального вреда — по согласованию с работодателем или через суд.

Первым делом заручитесь поддержкой свидетелей случившегося — возьмите их контакты, попросите свидетельствовать в вашу пользу. Конечно, надо сразу уведомить о случившемся работодателя. И обратиться за медпомощью. А потом — заниматься своим здоровьем и аккуратно собирать все документы, выписки и квитанции, которые относятся к вашему случаю (от больничного до чеков на оплату лекарств). Если комиссия признает травму производственной, весь пакет документов предоставляется по месту работы, а там бухгалтерия уже готовит свой — для предоставления в ФСС. Все полагающиеся выплаты пострадавший работник должен получить в срок до 30 дней с момента признания травмы производственной.

Если травма случилась на работе, организация первой помощи и доставки пострадавшего в медучреждение — обязанность работодателя.

А если работник виноват в случившемся сам? Допустим, есть основания считать, что он нарушил технику безопасности, был пьян или его травма вообще никак не связана с работой, которую он на тот момент выполнял? В таком случае решать, является ли травма производственной, будет специальная комиссия. В нее входят три человека, на расследование дается 10 дней.