Приподнятые пешеходные переходы зарегламентирует ГОСТ

Росстандарт разрабатывает проект создание пешеходных переходов, приподнятых над проезжей частью по принципу «лежачих полицейских».

Как сообщают «Известия», эти нормы могут быть уже зарегламентированы в 2019 году.

Данные пешеходные переходы буду представлять собой площадку, покрашенную «зебру», возвышающуюся на 10 см.

Их будут рекомендовать для установки с подъездами жилых домов и детскими площадками.

Этот же стандарт предусматривает сужение полосы движения во дворах до трех метров с целью сделать невозможным обгон.

Ранее первые приподнятые пешеходные переходы появились в Москве в 2016 году, но сейчас они создаются согласно ГОСТ «Искусственные неровности» и не имеют конкретных рекомендаций для их установки.