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Приподнятые пешеходные переходы зарегламентирует ГОСТ
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Приподнятые пешеходные переходы зарегламентирует ГОСТ 

News.ru 1 час назад
Росстандарт разрабатывает проект создание пешеходных переходов, приподнятых над проезжей частью по принципу «лежачих полицейских».
Как сообщают «Известия», эти нормы могут быть уже зарегламентированы в 2019 году.
Данные пешеходные переходы буду представлять собой площадку, покрашенную «зебру», возвышающуюся на 10 см.
Их будут рекомендовать для установки с подъездами жилых домов и детскими площадками.
Этот же стандарт предусматривает сужение полосы движения во дворах до трех метров с целью сделать невозможным обгон.
Ранее первые приподнятые пешеходные переходы появились в Москве в 2016 году, но сейчас они создаются согласно ГОСТ «Искусственные неровности» и не имеют конкретных рекомендаций для их установки.
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