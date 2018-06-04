Правила регистрации автомобилей оспорили в Верховном суде

Хабаровчанин пытается доказать, что один из приказов МВД, касающийся идентификации номера кузова, не соответствует законодательству.

Житель Хабаровска столкнулся с проблемами при постановке автомобиля на учет. Он купил подержанный Toyota Regius Ace, номер кузова которого покрылся ржавчиной. Примечательно, что налет на табличке появился еще в 2013 году при прежнем владельце транспортного средства. Тогда же экспертиза установила, что номер поврежден «вследствие естественной коррозии». С этим выводом согласились и в экспертно-криминалистическом центре МВД, который провел повторное исследование в 2018 году.

Несмотря на заключения экспертов, в УГИБДД по Хабаровскому краю автомобилисту отказали в регистрации машины, сообщает «Коммерсантъ». Проблемы возникли на этапе осмотра автомобиля на площадке, где сотрудник Госавтоинспекции должен сверить идентификационные номера и VIN-номер. В официальном отказе содержалась ссылка на пункт 15 приказа МВД, в котором говорится, что транспортное средство должно быть «идентифицировано», а этого сделать не удалось.

Владелец машины с ржавыми номерами посчитал, что правила в нынешней редакции «создают необоснованные препятствия для допуска транспортного средства к участию в движении». Он подал иск в Верховный суд с требованием исключить этот пункт из приказа. В заявлении истца говорится, что приказ не соответствует закону «О государственной судебно-экспертной деятельности», так как в нем прописаны требования, которые предъявляются к заключениям экспертов, но не говорится об идентфикации машины. «МВД не вправе устанавливать избыточные требования к экспертным заключениям», — считает он.

В МВД, в свою очередь, заявили, что «приказ законодательству не противоречит». В ведомстве подчеркнули, что из пункта 15 следует, что автомобиль с измененной маркировкой идентифицируется ГИБДД «на основании комплекса документов, включая отказ в возбуждении уголовного дела, копии справки об исследовании или заключение экспертизы». Представитель МВД обратил внимание на то, что конечную идентификацию проводит не эксперт, как ошибочко считает истец, а инспектор. Именно он в конечном счете несет ответственность за это решение. Эта норма необходима для того, чтобы установить, соответствует ли автомобиль предъявленным документам, заключили в ведомстве.

Напомним, с переходом на электронный формат ПТС 1 июля 2018 года правила регистрации транспортных средств изменятся. В частности, срок хранения номерных знаков в ГИБДД будет увеличен с 180-ти до 360 дней, а транзитные номера будут действовать 30 дней вместо нынешних 20-ти. Кроме того, будет скорректирован список документов, требующихся для регистрационных действий по доверенности от собственника ТС: заявителю, помимо собственного паспорта, потребуется паспорт собственника либо нотариальная доверенность. И, наконец, у автомобилистов появится возможность восстановить аннулированную регистрацию.