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В Иркутске полиция обеспечивает охрану порядка в День города
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В Иркутске полиция обеспечивает охрану порядка в День города 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сегодня сотрудники Межмуниципального
управления МВД России «Иркутское» совместно с коллегами из ГУ МВД России
по Иркутской области, служащими внутренних войск и курсантами ВСИ МВД  обеспечивают охрану общественного порядка на празднествах, посвященных
357-летию образования города Иркутска.
В областном центре проводится более двух
десятков праздничных мероприятий, включая масштабное костюмированное
шествие по улице Карла Маркса. Проходы к местам проведения
торжеств осуществляются через специально организованные пункты
проверки. Маршруты патрулирования наружных служб полиции скорректированы
с учётом максимального приближения к местам празднования.
Сотрудники Госавтоинспекции, в свою
очередь, регулируют дорожное движение в связи с частичным временным
перекрытием отдельных улиц.
С праздником, дорогие иркутяне!
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