В Иркутске полиция обеспечивает охрану порядка в День города

Сегодня сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области, служащими внутренних войск и курсантами ВСИ МВД обеспечивают охрану общественного порядка на празднествах, посвященных 357-летию образования города Иркутска. В областном центре проводится более двух десятков праздничных мероприятий, включая масштабное костюмированное шествие по улице Карла Маркса. Проходы к местам проведения торжеств осуществляются через специально организованные пункты проверки. Маршруты патрулирования наружных служб полиции скорректированы с учётом максимального приближения к местам празднования. Сотрудники Госавтоинспекции , в свою очередь, регулируют дорожное движение в связи с частичным временным перекрытием отдельных улиц. С праздником, дорогие иркутяне!