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Не стали ждать окончания ЧМ-2018: мост, который ведет в Исток, закроют на этой неделе
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Не стали ждать окончания ЧМ-2018: мост, который ведет в Исток, закроют на этой неделе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Мост над Тюменским трактом, который ведет в Исток, все-таки начнут ремонтировать до чемпионата мира. Как рассказали Е1.RU в подрядной компании ГУДСР, работы начнутся уже на этой неделе.
— Путепровод будет закрыт 9 июня ориентировочно на месяц, — пояснили в ГУДСР. — Предстоит большой объем работ, поэтому решили не ждать окончания чемпионата. Объезд автобусов будет организован через Косулинскую развязку.
Сперва рабочие отремонтируют сам мост, а затем съезды.
Ранее планировалось, что мост над Тюменским трактом перекроют с 10 мая на месяц. Единственную прямую дорогу в Исток действительно закрывали, но на один день — на время испытаний. Тогда это вызвало недовольство жителей поселка, которые заявили, что альтернативного проезда к дому у них не осталось. Вчера дорожные рабочие заявили, что мост закроют уже после ЧМ-2018, однако в итоге решили начать ремонт до мундиаля.
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