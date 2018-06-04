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Ремонт моста, который ведет в Исток, отложили на июль
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Ремонт моста, который ведет в Исток, отложили на июль 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Путепровод, который проходит над Тюменским трактом и ведет в Исток, будут ремонтировать в июле. Об этом Е1.RU рассказали в подрядной компании ГУДСР.
— Чтобы не создавать транспортного коллапса, ремонт моста будет производиться после чемпионата мира по футболу. Ремонту подлежат примыкающие к мосту съезды — а они используются как гостевой маршрут во время ЧМ, — пояснили в дорожной компании.
Ранее планировалось, что мост над Тюменским трактом перекроют с 10 мая на месяц. Единственную прямую дорогу в Исток действительно закрывали, но на один день — на время испытаний. Тогда это вызвало недовольство жителей поселка, которые заявили, что альтернативного проезда к дому у них не осталось.
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