Ремонт моста, который ведет в Исток, отложили на июль

Путепровод, который проходит над Тюменским трактом и ведет в Исток, будут ремонтировать в июле. Об этом Е1.RU рассказали в подрядной компании ГУДСР.

— Чтобы не создавать транспортного коллапса, ремонт моста будет производиться после чемпионата мира по футболу. Ремонту подлежат примыкающие к мосту съезды — а они используются как гостевой маршрут во время ЧМ, — пояснили в дорожной компании.

Ранее планировалось, что мост над Тюменским трактом перекроют с 10 мая на месяц. Единственную прямую дорогу в Исток действительно закрывали, но на один день — на время испытаний. Тогда это вызвало недовольство жителей поселка, которые заявили, что альтернативного проезда к дому у них не осталось.