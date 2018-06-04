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Водителей общественного транспорта и такси научат общаться с болельщиками ЧМ‐2018
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Водителей общественного транспорта и такси научат общаться с болельщиками ЧМ‐2018 

360tv.ru 2 часа назад
Занятия по психологической подготовке и культуре общения для водителей общественного транспорта и такси предлагают провести в преддверии ЧМ‐2018. С такой инициативой обратился председатель комитета Московской торгово‐промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем, президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев к заммэру Москвы Максиму Лискутову. Об этом сообщил RT.
«Учитывая проведение в городе Москва чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, а также в целях повышения качества и безопасности транспортного обслуживания гостей и участников международных соревнований, предлагаем вам рассмотреть вопрос о проведении с водителями ТС, задействованных в транспортном обеспечении данного мероприятия, занятий на тему «Антиаварийная психологическая подготовка, направленная на формирование компетенций вежливого водителя»», — написано в документе.
Авторы считают, что курс должен составить от четырех до восьми академических часов. Лобарев добавил, что аналогичные обращения собираются направить и в другие регионы, где также будет проходить чемпионат.
«Эксперты автосообществ и сферы автообразования солидарны с тем, что данное предложение необходимо направить представителям 11 регионов, где будет проходить чемпионат мира. «Гильдия автошкол» готова оказать содействие и безвозмездно провести такие занятия», — заметил президент «Гильдии автошкол» России.
Кубок чемпионата мира по футболу привезли в Москву. Памятный трофей встретил мэр столицы Сергей Собянин на Манежной площади. Перед тем, как прибыть в Россию, трофей совершил мировое турне. Оно началось еще в сентябре 2017 года. С тех пор приз побывал в 51 стране и 91 городе.
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