Водителей общественного транспорта и такси научат общаться с болельщиками ЧМ‐2018

Занятия по психологической подготовке и культуре общения для водителей общественного транспорта и такси предлагают провести в преддверии ЧМ‐2018. С такой инициативой обратился председатель комитета Московской торгово‐промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем, президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев к заммэру Москвы Максиму Лискутову . Об этом сообщил RT.

«Учитывая проведение в городе Москва чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, а также в целях повышения качества и безопасности транспортного обслуживания гостей и участников международных соревнований, предлагаем вам рассмотреть вопрос о проведении с водителями ТС, задействованных в транспортном обеспечении данного мероприятия, занятий на тему «Антиаварийная психологическая подготовка, направленная на формирование компетенций вежливого водителя»», — написано в документе.

Авторы считают, что курс должен составить от четырех до восьми академических часов. Лобарев добавил, что аналогичные обращения собираются направить и в другие регионы, где также будет проходить чемпионат.

«Эксперты автосообществ и сферы автообразования солидарны с тем, что данное предложение необходимо направить представителям 11 регионов, где будет проходить чемпионат мира. «Гильдия автошкол» готова оказать содействие и безвозмездно провести такие занятия», — заметил президент «Гильдии автошкол» России.