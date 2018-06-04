Магнитогорские полицейские присоединились к озеленению города

Рядом с мемориальным комплексом «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» и «Капсулой времени»— посланием будущим поколениям защитников правопорядка, которое будет храниться до 10 ноября 2042 года отведен участок газона, на котором высадили хвойные деревья.

«С другой стороны фасада управления растут три высокие голубые ели, так что сегодня мы уравновесили нашу ландшафтную композицию в преддверии празднования 300-летия российской полиции . Надеемся что наши сегодняшние саженцы, когда через 25 лет вскроют «Капсулу времени» будут такими же большими», — отметил помощник начальника управления — начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по г. Магнитогорску подполковник внутренней службы Сергей Брыков.

В мероприятии приняли участие руководители управления, сотрудники отдела по работе с личным составом, представители Общественного совета и Совета ветеранов при УМВД.

Фото ГУ МВД России по Челябинской области.