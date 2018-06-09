Пробки в Москве достигли восьми баллов

Согласно данным, на МКАД заторы зафиксированы в районах: Ховрино, Восточное Измайлово, Вешняки, Выхино-Жулебино, Капотня, Зябликово, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Кунцево, Строгино, Южное и Северное Тушино. В сторону области пробки отмечаются на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Носовихинском, Новорязанском, Киевском, Боровском, Новорижском, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов. В пределах МКАД затруднения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Можайском, Рублевском шоссе, Рязанском, Ленинском, Мичуринском проспектах, ул. Профсоюзная, проспекте Маршала Жукова.

На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах: Беговой, Мещанский, Басманный, Южнопортовый, Даниловский, Хамовники, Дорогомилово. Садовое кольцо загружено на участках: ул. Садовая-Триумфальная, ул. Садовая-Самотечная, ул. Садовая-Спасская, ул. Садовая-Черногрязская, ул. Земляной Вал, ул. Зацепский Вал, ул. Житная, ул. Садовая-Кудринская.

В центре Москвы основные затруднения наблюдаются на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической набережных, на Бульварном кольце, ул. Варварка, в Китайгородском проезде, на Новой и Старой площадях, ул. Малая Дмитровка, ул. Неглинная, ул. Большая Лубянка, ул. Сретенка, ул. Мясницкая.