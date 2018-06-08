Столичные пробки оцениваются в четыре балла

Так, есть заторы на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте.

На МКАД есть затруднения в районе Химкинского лесопарка (внешняя сторона), в Лосиноостровском районе (внешняя), Вешняки (внешняя), Зябликово (внешняя), в районе Бирюлево Западное и Восточное (внутренняя), Строгино (внутренняя), Южное и Северное Тушино (внешняя).

В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Дмитровском, Алтуфьевском и Ярославском шоссе, ул. Большая Черкизовская, шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах, ул. Люблинская, Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Подольских Курсантов, ул. Профсоюзная, ул. Лобачевского, Ленинском проспекте.

На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина роща, Савеловский, Беговой, Донской, Даниловский, Печатники, а также около «Москва-Сити».

Садовое кольцо загружено на ул. Садовая-Спасская, ул. Земляной Вал. В центре основные затруднения наблюдаются на ул. Серафимовича, ул. Балчуг, Лубянской площади и прилегающих улицах, ул. Большая Никитская, в Вознесенском пер., Большом Козихинском пер.