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Столичные пробки оцениваются в четыре балла
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Столичные пробки оцениваются в четыре балла 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Так, есть заторы на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте.
На МКАД есть затруднения в районе Химкинского лесопарка (внешняя сторона), в Лосиноостровском районе (внешняя), Вешняки (внешняя), Зябликово (внешняя), в районе Бирюлево Западное и Восточное (внутренняя), Строгино (внутренняя), Южное и Северное Тушино (внешняя).
В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Дмитровском, Алтуфьевском и Ярославском шоссе, ул. Большая Черкизовская, шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах, ул. Люблинская, Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Подольских Курсантов, ул. Профсоюзная, ул. Лобачевского, Ленинском проспекте.
На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина роща, Савеловский, Беговой, Донской, Даниловский, Печатники, а также около «Москва-Сити».
Садовое кольцо загружено на ул. Садовая-Спасская, ул. Земляной Вал. В центре основные затруднения наблюдаются на ул. Серафимовича, ул. Балчуг, Лубянской площади и прилегающих улицах, ул. Большая Никитская, в Вознесенском пер., Большом Козихинском пер.
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