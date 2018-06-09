Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов

Согласно его данным, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД в районах Ховрино, Гольяново, Ивановское, Вешняки, Выхино-Жулебино, Капотня, Зябликово, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Кунцево, Строгино, Северное и Южное Тушино. Также загружены Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Новорязанское, Каширское, Варшавское, Симферопольское, Можайское, Рублевское, Новорижское шоссе, шоссе Энтузиастов, Октябрьский проспект.

На Третьем транспортном кольце движение осложнено в районах Беговой, Красносельский, Южнопортовый, Даниловский, Хамовники, Пресненский.

В центре Москвы движение затруднено на Большом Устьинском мосту, на Серебрянической набережной, на Петровском, Рождественском, Чистопрудном, Цветном, Яузском бульварах, на ул. Малая Дмитровка, Неглинная, Пятницкая, Сретенка, Тверская, Мясницкая, Варварка, Ильинка, Воронцово Поле.