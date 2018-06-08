Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский и Левобережный), северо-западе (в районе Южное Тушино), западе (в районах Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино), юго-западе (в районе Теплый Стан), на юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); в обоих направлениях на северо-западе (в районе Строгино), востоке (в районе Восточное Измайлово); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), юго-востоке (в районе Капотня), северо-востоке (в районах Лианозово и Бибирево).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском, Ленинградском (в обоих направлениях), Минском, Боровском, Киевском и Новорязанском шоссе, Октябрьском проспекте.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей протяженности, скорость автомобильного потока на некоторых участках снижена до 10 км/ч. Автомобильных заторов не наблюдается только на юго-востоке (в районе Лефортово).

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Малом Москворецком и Чугунном мостах, на Пречистенской, Москворецкой, Серебрянической и Котельнической набережных, на ул. Большая Якиманка, Неглинная, Воздвиженка, Новый Арбат, Пятницкая, Варварка, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая, а также в Лубянском проезде и на Новой площади. Кроме того, загружены Садовое и Бульварное кольца.