На улицах Перми от страха и обезвоживания умер лосёнок

4 июня пермский зоозащитник Семен Филипповский на своей странице ВК рассказал о неудачной операции по спасению лосёнка, забежавшего из леса в город.

ЧП произошло в Левшино в минувшие выходные. Стая собак загнала животное за забор госучреждения. Несколько часов заблудившийся лесной житель бился о металлический забор. В это время к месту происшествия по вызову очевидцев съезжались спасатели, полиция, егеря из природоохранных служб.

От страха и обезвоживания лосёнок упал и уже не мог подняться.

«Нас попросили приехать и обездвижить его для дальнейшей транспортировки в лес, — объясняет зоозащитник. — В итоге со снотворным и необходимым оборудованием мы приехали только через восемь часов после его появления в городе. К нашему приезду он умер. Скорее всего, не выдержало сердце от страха и отсутствия воды».