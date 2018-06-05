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На улицах Перми от страха и обезвоживания умер лосёнок
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На улицах Перми от страха и обезвоживания умер лосёнок 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
4 июня пермский зоозащитник Семен Филипповский на своей странице ВК рассказал о неудачной операции по спасению лосёнка, забежавшего из леса в город.
ЧП произошло в Левшино в минувшие выходные. Стая собак загнала животное за забор госучреждения. Несколько часов заблудившийся лесной житель бился о металлический забор. В это время к месту происшествия по вызову очевидцев съезжались спасатели, полиция, егеря из природоохранных служб.
От страха и обезвоживания лосёнок упал и уже не мог подняться.
«Нас попросили приехать и обездвижить его для дальнейшей транспортировки в лес, — объясняет зоозащитник. — В итоге со снотворным и необходимым оборудованием мы приехали только через восемь часов после его появления в городе. К нашему приезду он умер. Скорее всего, не выдержало сердце от страха и отсутствия воды».
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