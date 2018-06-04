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Подмосковные автобусы полностью подготовили к летнему сезону
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Подмосковные автобусы полностью подготовили к летнему сезону 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Автобусы в Подмосковье готовы к летнему сезону, все транспортные средства проверили на работу систем, влияющих на комфорт и безопасность перевозок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».
«Техническая подготовка к летнему сезону завершена. Кондиционеры в автобусах, где они имеются, приведены в порядок», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках подготовки подвижного состава к летнему сезону «Мострансавто» проводит плановое техническое обслуживание подвижного состава. Во всех линейных автобусах предприятия проведена ревизия и обслуживание систем, влияющих на комфорт пассажиров и безопасность перевозок.
Ранее в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области указывалось, что на 77 основных маршрутах, ведущих к садовым и дачным товариществам Подмосковья, увеличено количество автобусных рейсов и количество транспортных средств, что позволит уменьшить интервал движения. Кроме того, в середине апреля — начале мая начали работу 22 так называемых «дачных» (сезонных) маршрута, движение по которым будет осуществляться до конца сентября — начала ноября (в зависимости от срока действия маршрута).
Помимо этого, в начале мая в Подмосковье завершили масштабное обновление автопарка «Мострансавто», на маршруты вышло более 1,7 тысячи новых автобусов. Все транспортные средства адаптированы для проезда маломобильных групп граждан.
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