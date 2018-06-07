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Когда в Ростове начнут работать платные парковки?
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Когда в Ростове начнут работать платные парковки? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Заработает ли когда-нибудь система платных парковок в Ростове-на-Дону, на создание которой были потрачены десятки миллионов рублей?
Городские власти не теряют надежду на это, и, по словам главы администрации города Виталия Кушнарёва, на данный момент система технически готова к эксплуатации, и сдерживают её запуск только проблемы в законодательстве.
Дело в том, что согласно нынешнему законодательству у властей города нет доступа к информации о нарушителях, и поэтому наказать тех, кто паркуется на платных местах, но не оплачивает услугу, невозможно.
Однако в Госдуму РФ поступил и был в первом чтении рассмотрен законопроект «О полиции», который устраняет этот пробел. Если закон будет принят и вступит в действие, то город­ские власти готовы приступать к взиманию платы.
«Проект платного парковочного пространства в городе Ростове-на-Дону, несмотря на сегодняшние сложности с получением персональных данных водителей, планируется продолжать. И работа в этом направлении ведётся», — говорит Виталий Кушнарёв.
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