Когда в Ростове начнут работать платные парковки?

Заработает ли когда-нибудь система платных парковок в Ростове-на-Дону, на создание которой были потрачены десятки миллионов рублей?

Городские власти не теряют надежду на это, и, по словам главы администрации города Виталия Кушнарёва, на данный момент система технически готова к эксплуатации, и сдерживают её запуск только проблемы в законодательстве.

Дело в том, что согласно нынешнему законодательству у властей города нет доступа к информации о нарушителях, и поэтому наказать тех, кто паркуется на платных местах, но не оплачивает услугу, невозможно.

Однако в Госдуму РФ поступил и был в первом чтении рассмотрен законопроект «О полиции», который устраняет этот пробел. Если закон будет принят и вступит в действие, то город­ские власти готовы приступать к взиманию платы.