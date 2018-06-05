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На территории старого аэропорта в Ростове откроют перехватывающую парковку на время ЧМ-2018
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На территории старого аэропорта в Ростове откроют перехватывающую парковку на время ЧМ-2018 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На территории старого аэропорта в Ростове откроют перехватывающую парковку на 10 тыс. мест во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Перехватывающая парковка будет работать с 15 июня по 3 июля.
Ещё две появятся на парковках торговых центров «Мегамаг» и «Мега».
7 декабря 2017 года все рейсы из старого аэропорта были переведены в аэропорт Платов, построенный в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.
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