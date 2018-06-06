Перехватывающая парковка на 10000 машин будет работать в Ростове в дни ЧМ

Перехватывающая парковка на 10000 машин будет работать в Ростове-на-Дону в дни чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, парковка будет действовать с 15 июня по 3 июля на территории старого аэропорта.

Ее вместимость более чем в два раза превышает расчетную потребность в парковочных местах во время мундиаля.

Попасть на парковку можно будет с проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам.