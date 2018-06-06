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Перехватывающая парковка на 10000 машин будет работать в Ростове в дни ЧМ
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Перехватывающая парковка на 10000 машин будет работать в Ростове в дни ЧМ 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Перехватывающая парковка на 10000 машин будет работать в Ростове-на-Дону в дни чемпионата мира по футболу 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, парковка будет действовать с 15 июня по 3 июля на территории старого аэропорта.
Ее вместимость более чем в два раза превышает расчетную потребность в парковочных местах во время мундиаля.
Попасть на парковку можно будет с проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам.
Добраться с перехватывающей парковки до стадиона «Ростов-Арена» в дни матчей болельщики смогут на автобусе-шаттле S7.
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