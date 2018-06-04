Власти Ростова продолжают терять миллионы на платных парковках 

Представители администрации Ростова-на-Дону вновь заговорили о платных парковках. Развитие неоднозначного для города проекта, начатое ещё при предыдущем сити-менеджере Сергее Горбане, «забуксовало» в последнее время. Причиной тому стала несогласованность действий местных властей с МВД, отвечающим за базу персональных данных водителей автомобилей. «Проект платного парковочного пространства в городе Ростове-на-Дону, несмотря на сегодняшние сложности с получением персональных данных водителей, планируется продолжать. И работа в этом направлении ведется», — заверил глава ростовской администрации Виталий Кушнарев. По мнению нынешнего сити-менеджера, после внесения изменений в федеральное законодательство, город может получить право доступа к персональным данным автовладельцев, что создаст возможность для наложения штрафов за неоплату платного парковочного пространства. В апреле текущего года Госдума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении изменений в ФЗ «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Стоить отметить в феврале 2018 года часть учредителей ООО «Ростовское парковочное простровстаро» вышли