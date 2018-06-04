Ещё
Власти Ростова продолжают терять миллионы на платных парковках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Ростова продолжают терять миллионы на платных парковках 

Ростовские Вести 2 часа назад
Представители администрации Ростова-на-Дону вновь заговорили о платных парковках. Развитие неоднозначного для города проекта, начатое ещё при предыдущем сити-менеджере Сергее Горбане, «забуксовало» в последнее время. Причиной тому стала несогласованность действий местных властей с МВД, отвечающим за базу персональных данных водителей автомобилей. «Проект платного парковочного пространства в городе Ростове-на-Дону, несмотря на сегодняшние сложности с получением персональных данных водителей, планируется продолжать. И работа в этом направлении ведется», — заверил глава ростовской администрации Виталий Кушнарев. По мнению нынешнего сити-менеджера, после внесения изменений в федеральное законодательство, город может получить право доступа к персональным данным автовладельцев, что создаст возможность для наложения штрафов за неоплату платного парковочного пространства. В апреле текущего года Госдума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении изменений в ФЗ «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Стоить отметить в феврале 2018 года часть учредителей ООО «Ростовское парковочное простровстаро» вышли
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове новый автобус из серии "ЧМ-2018" столкнулся в маршруткой Электричка с пассажирами столкнулась с легковушкой в Ростовской области Водитель батайского автобуса обругал отборным матом ветерана войны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны с худшими дорогами в мире123
В России стало на одну беду меньше14
В России появятся «лежачие» зебры35
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Проблема с бензином решена386
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение