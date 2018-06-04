Вместо гроба китайца похоронили в машине

Жителя Китая похоронили в серебристом Hyundai Sonata. Таково было последнее желание умершего. Видео необычных похорон появилось в Сети

Как сообщают Известия, мужчина очень дорожил своей машиной, и родственники решили исполнить его последнюю волю. Тело мужчины поместили вместо гроба в салон Hyundai Sonata . Для погребения понадобился экскаватор.

Ранее «СП» писала, что в Англии смертельно больной мужчина решил повеселиться на собственных поминках. На мероприятие он пригласил всех родственников, а также коллег и просто знакомых, с которыми не виделся уже много лет.

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