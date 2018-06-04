Глаза спасли очки: челябинцу на ЧМЗ разбили бутылку о лицо из-за розовой кофты

3 июня челябинец серьёзно пострадал во время прогулки по Металлургическому району. По его словам, нетрезвого дебошира не устроила розовая кофта, из-за чего он разбил бутылку о голову молодого человека. Подробности инцидента рассказал сам потерпевший.

Около 16 часов в воскресенье Владимир Борисенко шёл по улице Богдана Хмельницкого к родителям, когда дорогу ему перегородили двое мужчин в тёмной спортивной одежде и проявили необоснованную агрессию.

— Я просто шёл, и один из них спросил у меня, почему я в розовой кофте по ЧМЗ хожу. Тут якобы так не принято, — рассказал Владимир Борисенко. — Я ответил, что это всего лишь цвет, и я никому ничего плохого не делал. Затем они оба предложили «отойти поговорить», я отказался. Один не давал мне пройти дальше, а другой разбил мне бутылку о лицо.

Левый глаз пострадавшего заплыл и болит

Из-за удара у челябинца оказались рассечены бровь и нос, врачи позднее наложили ему швы на лицо. Он сам признался, что от более серьёзных травм уберегли капюшон и очки. Теперь молодому человеку придётся взять больничный, выйти на работу он не сможет из-за синяков и заплывшего левого глаза. Владимир обратился в полицию, нападавших уже нашли.

— Личности нападавших установлены, они были доставлены в отдел полиции. В настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе управления МВД Челябинска.

О нападении Владимир также рассказал в соцсетях, где получили десятки сообщений с сочувствием. Пользователи поразились, что подобные конфликты продолжают возникать по сей день.