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Мэр Ярославля перекроил федеральный закон о маршрутках: как на это отреагировал прокурор
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Мэр Ярославля перекроил федеральный закон о маршрутках: как на это отреагировал прокурор 

76.ru 19 часов назад
Фото: 76.ru
В Ярославле идёт активная замена автопарка маршрутных такси, а вместе с тем и правил перевозки пассажиров. Теперь пазик не остановится на повороте возле дома или рядом с маркетом — маршрутные такси теперь останавливаются только на остановках.
— В маршрутке на стекле висит памятка для пассажиров с выдержками из федерального закона, и там чёрным по белому написано — водитель должен сажать и высаживать пассажиров в любой точке маршрута, где остановка не запрещена правилами дорожного движения, — пожаловались к нам в редакцию ярославцы. — А поворачиваешь голову — на дверях объявление: «Теперь только на остановках. Постановление мэра». Просили водителя остановить, говорит, что решение мэра важнее.
Вопрос о том, может ли местная исполнительная власть перекраивать такие федеральные законы мы переадресовали в прокуратуру. Ответ не заставил себя долго ждать. Правда, прокуроры так и не объяснили можно ли требовать у маршрутчиков остановить автобус в удобном месте, где нет остановки. Вопрос о том, кого лучше слушать — федеральный закон или мэра Ярославля — переадресовали мэру Ярославля.
До постановления мэра ярославцы могли выходить из маршруток поближе к дому
— Рассмотрение доводов относится к компетенции органа местного самоуправления, поскольку дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа являются вопросами местного значения городского округа, — говорится в письме за подписью и.о. прокурора города Ярославля Любови Созиновой.
Тем временем городские власти объяснили, зачем переписали правила и ввели новый запрет.
— Останавливать где-попало — это неправильно, — сказал официальный представитель мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — В первую очередь это небезопасно для пассажиров, и, во-вторых, усложняет дорожную обстановку.
В июне 2017-го ярославские власти озвучили новые правила для маршрутчиков. Водители должны быть в белых воротничках, а пазики — красными. Наряду с этим появилось и новое требование — останавливаться только на остановках.
Мэр Ярославля славится своим стремлением к кардинальным переменам. Недавно мы рассказывали, каких ещё запретов навводил в городе Владимир Слепцов. А ещё глава города сегодня на отчёте о проделанной работе не только хвастался достижениями, но и признался, что не всё смог сделать.
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