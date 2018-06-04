Краснодарские чиновники озвучили меры по стабилизации дорожной ситуации в районе путепровода на ул. Офицерской

Краснодар. 4 июня — Новая Кубань. На выходных в краевой столице открыли после реконструкции «Зиповское кольцо». Его преобразование в Т-образный перекресток было призвано решить проблему возникновения заторовых ситуаций в этой районе.

Однако вместо этого сегодня утром город «встал» в 10-бальную пробку. Она возникла из-за начала ремонта путепровода на ул. Офицерской. Работы здесь продлятся более 2 месяцев.

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К сожалению, понедельник показал, что не все автовладельцы прислушивались к ранее изложенной информации. Через печатные и электронные СМИ мы доводили информацию о том, что при завершении работ по образованию Т-образного перекрестка на пересечении улиц Офицерская и Ростовское шоссе мы приступаем к работам по ремонту самого Офицерского путепровода. Это необходимые работы, чтобы в целом нормализовать организацию дорожного движения в этом сложном узле пересечения улиц Красной, Шоссе Нефтяников, Офицерской, Коммунаров, Ростовского шоссе и Колхозной. Необходимо провести целый комплекс ремонтных мероприятий. Сейчас идет очередной этап, на котором мы вынуждены технически в связи со сложностями производства работ, вводить ограничения движения. Здесь предусмотрены не только ремонт асфальтобетонного покрытия, всех изношенных слоев, но и самое главное — гидроизоляция, ремонт температурных швов, которые давно уже пришли в негодность. — Пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Сейчас для движения закрыты две из четырех полос каждой из сторон путепровода, внутренние, прилегающие к теплотрассе. С середины июля движение ограничат на внешних полосах. Оно будет действовать до конца августа.

В связи с возникновением сегодня утром заторовой ситуации, на месте проведения работ был организован выездной брифинг.

В ходе его проведения должны были озвучить меры по улучшению дорожной ситуации на время ремонта.

— Призываю использовать маршруты объезда. Как показал сегодняшний утренний мониторинг, у нас на въезд в город через данный участок возникли заторовые ситуации, а через Садовый путепровод свободно можно было проехать на ул. Промышленную или на ул. Новокузнечную, и далее следовать в центр города к ул. Красной. Все равно почему-то выбрали автовладельцы привычный маршрут. Первое — нужно маршруты пересматривать: Садовый путепровод, ул. Дзержинская, ул. Рашпилевская, вплоть до ул. Тургенева и вплоть до улиц Северная и Школьная. Соответственно нужно по-другому подходить и к графику передвижения: может быть выезжать раньше, может быть чуть позже. — Прокомментировал Архипов.

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства подчеркнул, что для проведения ремонта был выбран оптимальный промежуток времени:

— Летнее время, когда у нас трафик снижается, в школах каникулы, студенты уезжают, люди уезжают на море. Поэтому немножко нужно потерпеть и с пониманием отнестись.

Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройЮгРегион». На ремонт выделено порядка 65 миллионов рублей. Архипов завершил, что специалисты компании работают в круглосуточном режиме силами трех бригад: и в подмостовом пространстве и непосредственно на верхней части путепровода:

— Лучший вариант проезда этого участка — трамвай, движение которого мы не ограничиваем. На данный момент ведется демонтаж старой плитки на коробе, в котором проходит теплотрасса. И уже начаты работы по демонтажу всех изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Там порядка 30 сантиметров.

Выбирать альтернативные пути объезда автомобилистам порекомендовали и в Госавтоиснпекции.