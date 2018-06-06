Подрядчик озвучил Первышову дату завершения ремонта Офицерского путепровода в Краснодара

Краснодар. 6 июня — Новая Кубань. Сегодня ночью глава краевой столицы совершил рабочий объезд ремонтируемых участков дорог.

Наиболее беспокойство вызывает Офицерский путепровод. Его закрыли на ремонт сразу после завершения реконструкции Зиповского кольца. Движение автотранспорта ограничивают поэтапно. Но даже при этом условии в городе серьезно осложнилась дорожная ситуация.

* Краснодарские чиновники озвучили меры по стабилизации дорожной ситуации в районе путепровода на ул. Офицерской

— Офицерский путепровод в этой части Краснодара — основной путь для въезда в центр и выезда из города. Конечно, работы необходимы, и их нужно выполнить, но при этом мы видим, насколько серьезные сложности для движения создало перекрытие двух полос по каждой из сторон. Даже ночью есть заторы. После проведенного анализа нужно буквально на каждый день распланировать задачи и контролировать их выполнение. Работать в три смены — с реальной постоянной загрузкой. — Отметил мэр Евгений Первышов

По контракту завершить работы должны к 10 августа. Подрядная организация ООО «СтройЮгРегион» подтверждает, что условие выполнимо. Кроме того, восстановить движение обещают на 20 дней раньше этой даты — к 20 июля.

Перед градоначальником отчитался об уже выполненных работах главный инженер подрядной организации Иван Дейнега: на путепроводе специалисты сняли слои старого асфальта, демонтировали участки покрытия, «оголили» несущие конструкции деформационных швов, в результате стал понятен точный объем работ и то, в какие максимально сжатые сроки их возможно выполнить.

Дорожникам предстоит заменить деформационные швы, сделать новую гидроизоляцию, обновить асфальтобетонное покрытие и основание под ним, отремонтировать и сделать новую облицовку защитного короба теплотрассы, расположенной посередине между встречными направлениями движения. Заменить бордюры, пешеходные тротуары и ограждения.

На участке въезда в центр Краснодара строители обнаружили «замурованный» в асфальте старый участок трамвайной линии. В этой связи работы осложнились. Оказалось, что деформационные швы на этом участке были сделаны без гидроизоляции, что могло привести к существенным повреждениям несущих конструкций и опасности эксплуатации путепровода. Таким образом, на ремонт должно потребоваться 20 дополнительных дней.

Однако специалисты будут работать в круглосуточном режиме. Сейчас в проведении капитального ремонта задействованы 15 специалистов и 5 единиц техники. С завтрашнего дня количество рабочих будет увеличено, чтобы не допустить срыва сроков.