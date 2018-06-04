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Ремонт улицы Офицерской в Краснодаре стал причиной огромных пробок
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Ремонт улицы Офицерской в Краснодаре стал причиной огромных пробок 

За рулем Кубань 3 часа назад
Фото: За рулем Кубань
В настоящее время в Краснодаре продолжаются работы по преобразован Зиповского кольца в Т-образный перекрёсток. Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции будет также выполнен ремонт дорожного полотна на улице Офицерской.
Дорожные рабочие приступили к ремонту дороги, для чего перекрыли дае полосы на Офицерской — от Коммунаров до Ростовского шоссе. Это стало причиной образования огромных пробок, которые «обрадовали» водителей автомобилей и пассажиров общественного транспорта утром в понедельник, 4 июня.
Стоят улицы Дзержинского, Красная, Офицерская, Коммунаров, Колхозная, 40 лет Победы.
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