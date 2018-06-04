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Стали известны сроки ремонта путепровода на ул. Офицерской в Краснодаре
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Стали известны сроки ремонта путепровода на ул. Офицерской в Краснодаре 

Новая Кубань 55 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 июня — Новая Кубань. Вчера в Краснодаре начался ремонт путепровода, расположенного на ул. Офицерской. Его проведению предшествовала реконструкция перекрестка с кольцевым движением. Здесь изменили схему: превратили пересечение проезжих частей в обычный Т-образный перекресток.
Такие меры были приняты для улучшения дорожной ситуации.
Однако сегодня утром в Краснодаре снова наблюдались серьезные заторы в этом районе города. Вероятно, они связаны именно с началом ремонт путепровода.
— Сам путепровод по ул. Офицерской давно нуждался в ремонте и его необходимо выполнить. Это один из основных и всегда загруженных въездных маршрутов — порядка 40 тысяч автомобилей в сутки здесь проезжают. Проведение работ летом, когда снижается дорожный трафик, единственная возможность, когда осложнения можно минимизировать. Конечно, перекрытие фактически половины путепровода для движения серьезно ухудшило дорожную ситуацию в этой части города. — Пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Для движения закрыты две из четырех полос каждой из сторон путепровода. По прогнозам специалистов на ремонт уйдет более 2 месяцев. Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройЮгРегион». Они ведутся в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» этапа 2018 г.
Жителей краевой столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
На время работ разработан схемы организации дорожного движения. ;
Фото администрации г. Краснодара: I этап ремонта;
Фото администрации г. Краснодара: II этап ремонта
Представители департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД уже проводят анализ с целью принятия дополнительных мер.
В 14:30 на месте работ пройдет выездной брифинг.
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