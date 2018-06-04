Стали известны сроки ремонта путепровода на ул. Офицерской в Краснодаре

Краснодар. 4 июня — Новая Кубань. Вчера в Краснодаре начался ремонт путепровода, расположенного на ул. Офицерской. Его проведению предшествовала реконструкция перекрестка с кольцевым движением. Здесь изменили схему: превратили пересечение проезжих частей в обычный Т-образный перекресток.

Такие меры были приняты для улучшения дорожной ситуации.

Однако сегодня утром в Краснодаре снова наблюдались серьезные заторы в этом районе города. Вероятно, они связаны именно с началом ремонт путепровода.

— Сам путепровод по ул. Офицерской давно нуждался в ремонте и его необходимо выполнить. Это один из основных и всегда загруженных въездных маршрутов — порядка 40 тысяч автомобилей в сутки здесь проезжают. Проведение работ летом, когда снижается дорожный трафик, единственная возможность, когда осложнения можно минимизировать. Конечно, перекрытие фактически половины путепровода для движения серьезно ухудшило дорожную ситуацию в этой части города. — Пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Для движения закрыты две из четырех полос каждой из сторон путепровода. По прогнозам специалистов на ремонт уйдет более 2 месяцев. Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройЮгРегион». Они ведутся в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» этапа 2018 г.

Жителей краевой столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

На время работ разработан схемы организации дорожного движения. ;

Фото администрации г. Краснодара: I этап ремонта;

Фото администрации г. Краснодара: II этап ремонта

Представители департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ГИБДД уже проводят анализ с целью принятия дополнительных мер.

В 14:30 на месте работ пройдет выездной брифинг.