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В Подмосковье модернизировали пассажирские перевозки
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В Подмосковье модернизировали пассажирские перевозки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Свыше 250 дополнительных автобусов выйдут на действующие маршруты в Подмосковье, будут добавлены новые остановки. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 6 июня.
«Данные меры позволят улучшить качество пассажирских перевозок Московского региона. Мы добавим 251 автобус на 104 маршрутах, которые соединяют Подмосковье со столицей. По просьбе жителей транспортом будут обеспечены новые кварталы и жилые комплексы. Кроме того, были учтены пожелания пассажиров по изменению схемы движения уже существующих маршрутов», —сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
В пресс-службе профильного ведомства уточнили, что на 71 маршруте появятся новые дополнительные остановки, 102 маршрута изменят трассу следования с учетом расположения социальных объектов.
Изменения вступят в силу в течение месяца.
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