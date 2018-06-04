Аргентинские полицейские задержали карету скорой помощи с наркокурьером

За последнее время аргентинские полицейские задержали несколько карет скорой помощи, в которых наркокурьеры перевозили значительное количество марихуаны. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По данным издания, выращиваемая в Парагвае марихуана идет на аргентинский рынок, и именно поэтому с 2014 года внимание властей обращено на приграничные с Парагваем области. На позапрошлой неделе стражи порядка задержали водителя с медсестрой. К шасси автомобиля было прикреплено 84 килограмма марихуаны. Другой случай связан с «больным», контролировавшим транспортировку почти полтонны продукта.

Изобретательность наркоторговцев связана с пиететом местного ГАИ перед скорой помощью. В случае чего ответственность ляжет на них. Но, учитывая размеры и масштабы перевозок, «погода» немного изменилась.