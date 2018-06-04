Ещё
Аргентинские полицейские задержали карету скорой помощи с наркокурьером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аргентинские полицейские задержали карету скорой помощи с наркокурьером 

360tv.ru 1 час назад
За последнее время аргентинские полицейские задержали несколько карет скорой помощи, в которых наркокурьеры перевозили значительное количество марихуаны. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По данным издания, выращиваемая в Парагвае марихуана идет на аргентинский рынок, и именно поэтому с 2014 года внимание властей обращено на приграничные с Парагваем области. На позапрошлой неделе стражи порядка задержали водителя с медсестрой. К шасси автомобиля было прикреплено 84 килограмма марихуаны. Другой случай связан с «больным», контролировавшим транспортировку почти полтонны продукта.
Изобретательность наркоторговцев связана с пиететом местного ГАИ перед скорой помощью. В случае чего ответственность ляжет на них. Но, учитывая размеры и масштабы перевозок, «погода» немного изменилась.
4 мая премьер‐министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в стране в скором времени разрешат употреблять и выращивать марихуану.
360tv.ru: последние новости
Красноярские реставраторы собрали 70‐летний мотоцикл BMW R35 Новый выпуск Vogue Arabia возмутил общественность Британцы почтили память жертв теракта на Лондонском мосту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны с худшими дорогами в мире123
В России стало на одну беду меньше17
В России появятся «лежачие» зебры35
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Проблема с бензином решена386
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение