5 причин обслуживать автомобиль у официального дилера

Комфортные условия для клиентов

Дилерские центры Модус Hyundai удобно расположены на противоположных частях города Ростова-на-Дону, на проспекте Шолохова, 312 и на улице Каширской 8/5 — вы можете без пробок добраться до любого из сервисов в удобное для вас время по предварительной записи, воспользоваться парковкой для клиентов, а время в ожидании автомобиля провести в комфортной зоне отдыха за чашкой кофе. В дилерских центрах предусмотрена детская зона, а если ремонт автомобиля окажется продолжительным — вы сможете без проблем за 10 мин добраться до крупных торговых центров и отправиться на шоппинг, а сотрудники сервиса сообщат о готовности автомобиля.

Весь сервис — в одном месте

Обслуживание у официального дилера — это удобно. В одном месте можно пройти не только плановое техническое обслуживание, но и выполнить ремонт любой сложности, в том числе кузовной ремонт. Мы обеспечили наличие необходимых запасных частей на складе для выполнения обслуживания и ремонта, запасные части не нужно заказывать через интернет и ждать несколько недель.

Прозрачная история сервиса

Все обращения клиентов фиксируются в единой базе дистрибьютора. Это удобно как для мастера (сразу понятно, когда и какие узлы авто ремонтировались), так и для автомобилиста — прозрачная история сервиса станет ощутимым преимуществом при дальнейшей продаже авто на вторичном рынке.

Профессионалы мастера и высококвалифицированное обслуживание

Если мастера обычных СТО ориентируются исключительно на свой опыт по обслуживанию и ремонту, то на площадках дилерских центров Модус работники пользуются специальной документацией от производителя. В ней до мельчайших подробностей описаны все возможные неполадки и пути их устранения. Эти документы называются сервисными бюллетенями и выпускаются они регулярно, при этом редко доступны для персонала сторонних станций обслуживания.

В наборе официального дилера имеются оригинальные инструменты для обслуживания и ремонта, выпускаемые исключительно производителем конкретной марки машины. Обычные станции редко могут позволить приобрести подобные наборы, поскольку полный комплект стоит не дешево. Это же можно сказать и о специализированном программном обеспечении для определённых электронных узлов автомобиля.

Реальная гарантия на все виды работ

Geely, FAW, Mitsubishi. На все виды работ действует официальная гарантия, в соответствии с политикой завода-изготовителя и законодательством России. Под гарантией на работы понимается, что в период действия гарантийного срока владелец вправе потребовать повторного выполнения некачественно выполненных работ на безвозмездной основе. В дилерских центрах Модус работают специалисты высочайшей квалификации, прошедшие сертификацию и имеющие многолетний опыт работы с автомобилями марок Hyundai, Suzuki LIFAN , Changan, KIA

Выгода и скидки

Дилерские центры Модус подготовили особое предложение для владельцев корейских, японских и китайских автомобилей. Так, например, скидка на работы при первом обслуживании гарантийного автомобиля составляет 30%.

Не менее выгодно обслуживать в Модус автомобили старше трех лет — для владельцев таких авто дилерские центры сделают скидку на работы 15% и скидку на запасные части 5%.

Кстати, стереотип о том, что с каждым годом эксплуатации обслуживать автомобиль становится дороже, остался в прошлом — в дилерских центрах Модус действует скидка на работы 25% и скидка на запчасти 10% при обслуживании автомобилей старше пяти лет в рамках акции «Честный сервис». Разумеется, любое обслуживание выполняется с использованием исключительно качественных расходных материалов и запасных частей.

Записаться на сервис в дилерские центры Модус можно по телефону: (863) 292-02-92 г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 312 и ул. Каширская 8/5 Сайт: http://service.modus.net/