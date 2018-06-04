Ещё
Авария оставила без воды десятки домов в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авария оставила без воды десятки домов в Челябинске 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
Авария на водопроводе 4 июня оставила без водоснабжения несколько десятков домов в Центральном районе Челябинска, сообщают в администрации города.
С утра сотрудники аварийной службы занимаются устранением течи из колодца на улице Смирных. До устранения проблемы без воды остаются дома по следующим адресам:
ул. Смирных, 6, 5 (детский санаторий), 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19 (реабилитационный центр), 20, 21А, 24, 26;ул. Тернопольская, 12, 21, 21А, 27;ул. Татьяничевой, 3, 4, 6.
Напомним, с 5 июня в Челябинске стартует очередной этап гидравлических испытаний сетей, который продлится до 19 июня и затронет свыше 1200 домов в пяти районах города.
АиФ: последние новости
Плюшевый заяц на дорожной технике стал поводом для шуток среди челябинцев Указатели маршрутов челябинских трамваев сделают более информативными Наркоманы устроили погоню в центре Челябинска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы страны с худшими дорогами в мире123
В России стало на одну беду меньше17
В России появятся «лежачие» зебры35
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Проблема с бензином решена386
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение