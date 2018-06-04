Авария оставила без воды десятки домов в Челябинске

Авария на водопроводе 4 июня оставила без водоснабжения несколько десятков домов в Центральном районе Челябинска, сообщают в администрации города.

С утра сотрудники аварийной службы занимаются устранением течи из колодца на улице Смирных. До устранения проблемы без воды остаются дома по следующим адресам:

ул. Смирных, 6, 5 (детский санаторий), 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19 (реабилитационный центр), 20, 21А, 24, 26;ул. Тернопольская, 12, 21, 21А, 27;ул. Татьяничевой, 3, 4, 6.

Напомним, с 5 июня в Челябинске стартует очередной этап гидравлических испытаний сетей, который продлится до 19 июня и затронет свыше 1200 домов в пяти районах города.