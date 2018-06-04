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«Гоняем их каждый день»: маргиналы облюбовали конечную трамваев на северо-западе Челябинска
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«Гоняем их каждый день»: маргиналы облюбовали конечную трамваев на северо-западе Челябинска 

74.ru 23 минуты назад
Фото: 74.ru
Водители трамваев, следующих на северо-запад, вместо отдыха на конечной вынуждены защищать вагоны, а иногда и самих себя от посягательств бездомных и нетрезвых горожан. После того как руководство «Горэлектротранса» отказалось от охраны на разворотном кольце на улице Чичерина, сомнительные личности справляют там нужду и пытаются залезть в вагоны.
— Каждый день гоняем их с территории. В одном месте шуганёшь — они в другом уже стоят. И это днём! Можно догадываться, что тут ночью происходит! На каких вагонах утром водителям выезжать? В вагонах пакостят, их разрисовывают и бьют стёкла. Наши трамваи и так на ладан дышат, — пишут вагоновожатые в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети. — Весной водитель трамвая получил по голове потому, что одному из бомжей не понравился его внешний вид. Он погнался за вагоновожатым до диспетчерской, ударил, тот упал и ударился головой.
Как сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, от услуг частного охранного предприятия транспортники отказались потому, что чоповцы не справлялись со своими обязанностями, а денег просили много.
— Самое лучшее решение вопроса — закрыть периметр разворотного кольца забором, но денег на это пока нет. Планируется организовать охрану на конечных своими силами, — рассказал корреспонденту 74.ru Александр Павлюченко.
Пока «Горэлектротранс» будет искать новых охранников, история будет продолжаться. Ситуацию усугубляет то, что часть трамваев остается ночевать на конечной «Улица Чичерина».
Маргиналы одолели конечную трамваев
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