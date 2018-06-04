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Троллейбусная пробка
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Троллейбусная пробка 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vinnitsa.info
Примерно в половине десятого утра на одной из оживлённых улиц города Владимира произошёл обрыв линии электропередачи. В результате чего на Горького образовалась длинная вереница троллейбусов.
Самую большую пробку из «рогатых» можно было наблюдать в районе остановки «Всполье». Компания АО «Владмимирпассажиртранс», которая отвечает за троллейбусное сообщение в городе, отметила, что практически весь «рогатый» общественный транспорт в городе встал, кроме двух машин на автономном ходу.
Ремонтные бригады устраняют последствия обрыва.
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