Троллейбусная пробка

Фото с ресурса vinnitsa.info

Примерно в половине десятого утра на одной из оживлённых улиц города Владимира произошёл обрыв линии электропередачи. В результате чего на Горького образовалась длинная вереница троллейбусов.

Самую большую пробку из «рогатых» можно было наблюдать в районе остановки «Всполье». Компания АО «Владмимирпассажиртранс», которая отвечает за троллейбусное сообщение в городе, отметила, что практически весь «рогатый» общественный транспорт в городе встал, кроме двух машин на автономном ходу.

Ремонтные бригады устраняют последствия обрыва.