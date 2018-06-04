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В Сургуте домашняя рысь взбудоражила центр города
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В Сургуте домашняя рысь взбудоражила центр города 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Необычное происшествие в Сургуте подняло настроение жителям центральной улицы. Утром в дежурную часть полиции поступил вызов от жителя дома 13 по улице Ленина. Автолюбитель сообщил правоохранителям, что под его машиной спряталась настоящая рысь. Вместо того, чтобы усомнится в словах горожанина на место вызвали патруль Росгвардии.
Гвардейцы оцепили двор и приступили к поимке степного зверя. Однако, дикая кошка к чужим людям не шла. Поэтому по информации «Сургутской трибуны» извлечь животное из под машины удалось её хозяину. Оказалось, что рысь — домашняя.
Источник фотографии: СургутИнформ. ТВ
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