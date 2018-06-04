Кущевка: беспредел продолжается

Кущевка, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Многие из вас меня спрашивали, закончилось ли вымогательство на этом «легендарном» посту ДПС . В общем, вчера проверил на собственной шкуре, как говорится. Всё продолжается.

Итак, схема. Она многократно описана в интернете, поэтому расскажу кратко. Вас останавливают на этом посту, потом просят выйти из автомобиля по разной причине, потом неожиданно начинают досмотр автомобиля по беспределу, без понятых и без оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать сигареты, кошелек (!), а что у вас в карманах и т. п.

Так вот, за время, пока меня отвлекали, в бардачок второй мог положить гранату, наркотики, голову убитого дракона и, если бы у него было еще немного времени, то и труп Саддама Хусейна. Зрелище отвратительное до безобразия. При этом нам учинили настоящий допрос, куда и, главное, зачем мы едем. Мы честно ответили, что в Ейск по работе, после чего они пошушукались и нас отпустили. Видимо только это спасло вас от утренних заголовков в стиле «Лидер Синих Ведерок задержан в станице Кущевская за перевозку 1 грамма героина».

В общем предупрежден — значит вооружен. Итак, инструкция к действию, если вас остановили на посту ДПС Кущевский:

НЕ ВЫХОДИТЬ из автомобиля, заблокировать ВСЕ двери. В случае требования инспектора ДПС провести осмотр автомобиля ТРЕБОВАТЬ понятых. ВЕСТИ ВИДЕОЗАПИСЬ всего происходящего (меня спасло в том числе и то, что девушка — пассажир BlaBlaCar на заднем сиденье начала делать попытки снимать это безобразие на телефон. ВЕСТИ ВИДЕОЗАПИСЬ С НЕСКОЛЬКИХ ТЕЛЕФОНОВ, наркотики они подкидывают в такие места, как ниша в двери или в бардачок. Если вам уже подкинули наркотики, цену за решение вопроса они объявляют (это из отзывов в интернете) 300 тысяч рублей. Это дешево, так как решить вопрос в знаменитой Кущевской будет стоить уже 1 миллион рублей (тоже из отзывов).

Начальникам в ГИБДД я уже сообщил, но пока это всё будет двигаться (процесс не быстрый), не расслабляйтесь. Пост ДПС Кущевский по прежнему крайне опасен. Зарубите себе это на носу, расскажите друзьям, которые собираются ехать на юг на автомобиле.

ПС. Сегодня посмотрим на статистику по 228-й в Кущевском районном суде. Спасибо Даниилу Черных-Аипову. Ведь находится довольно много принципиально настроенных людей, которые в результате получают судимость за непокорность и за то, что вовремя не отдали деньги.