РЕДАКТОР НЕ СМОТРЕЛ В чем проблемы парковки у метро «Черкизовская»

Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где московские автолюбители наиболее часто нарушают правила парковки. Одним из таких мест являются улицы, прилегающие к станции метро «Черкизовская». «ВМ»" выяснила, в чем сложность парковки в этих местах и на что стоит обращать внимание.

Около входа в метро, справа от путепровода, если ехать по Большой Черкизовской улице, вы увидите огромную стоянку. Утром в понедельник она уже загружена.

Недостатком стоянки является отсутствие некоторых дополнительных знаков на подъезде к парковке — их можно поставить, скажем, на мосту со стороны Щелковского шоссе. Парковкой пользуются не только москвичи, которые пересаживаются на метро, но и посетители торгового центра и стадиона ФК «Локомотив». Но главная беда далеко не в этом.

— Основная проблема в том, что там довольно большая территория платной парковки, — объясняет «ВМ» руководитель пресс-службы префектуры Восточного административного округа столицы Юлия Темрина. — И водители, каким-то образом выдвигая бетонные ограждения, делают себе «закуток» с бесплатной парковкой. И платная часть остается всегда полупустой.

В свою очередь, председатель «Транспортной ассоциации московской агломерации» Норайр Блудян считает, что для того, чтобы минимизировать количество нарушений, необходимо больше информировать водителей. Причем это касается не только стоянки возле метро «Черкизовская».

— Наличие информации уже должно стать для любого водителя некой системой предостережений, — отмечает эксперт.

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