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Большая очередь машин возникла на паромной переправе в ЯНАО из-за позднего ледохода
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Большая очередь машин возникла на паромной переправе в ЯНАО из-за позднего ледохода 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Большая очередь автомобилей возникла на главной паромной переправе через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) между городами Салехард и Лабытнанги из-за задержавшегося ледохода, сообщили ТАСС в понедельник в Обь-Иртышском речном пароходстве.
"Обычно в районе 20-22 мая проходил всегда ледоход, а с 25-26 числа уже начинали ходить паромы. В этом году все затянулось на неделю, ледоход только утром пошел… Около 160 машин пока стоят, ждут погрузки", — сказали в пароходстве, уточнив, что билеты на паром продавались с 26 мая.
По данным Обь-Иртышского речного пароходства, в настоящее время три парома уже стоят недалеко от причала, четвертый — на подходе. «Берег пока забит льдом… Может быть, первые паромы уйдут уже сегодня, и ситуация разрешится», — отметил собеседник агентства.
Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой — по ледовой переправе, а в межсезонье — с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.
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