Ещё
Выжившая в страшной аварии петербурженка выиграла мировой конкурс красоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выжившая в страшной аварии петербурженка выиграла мировой конкурс красоты 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербурженка Анна Туницкая выиграла конкурс красоты Mrs Top of the World. 34-летняя мать троих детей и основательница организации «Сиделки Петербурга» обошла 20 конкуренток. Участницами Mrs Top of the World становятся женщины со всех концов планеты от США до Китая. Финалистки прошли дефиле в вечернем и национальном костюмах, творческий номер и рассказали о своей благотворительной деятельности. Несколько лет назад девушка пережила страшную аварию и теперь живет с металлоконструкцией в теле. В 2009 году Анна вместе со своим семимесячным сыном возвращалась домой из гостей, как вдруг в них на полном ходу врезалась встречная машина. Девушка получила множественные переломы таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ей сделали сложнейшую, длившуюся более десяти часов, операцию с участием нейрохирурга и установили металлоконструкцию. В течение долгого времени петербурженка была прикована к постели.
Девушка прошла курс реабилитации и училась заново ходить. Позже она получила академическое психологическое образование, чтобы лично обучать людей в организации «Сиделки Петербурга». «Уже будучи с металлоконструкцией я выносила и родила еще двух детей — младшего сына и дочку, хотя никто не верил, что такое вообще возможно. Врачи хотели запретить мне рожать, но, зная мой целеустремленный и боевой характер, не решились. Я сообщила им уже по факту своей беременности, а они: «Ну, хорошо. Значит, готовимся!», — рассказала нам Анна. Полный текст интервью читайте здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
«Мостом глупости» занялся вице-губернатор Игорь Албин В центре Петербурга в День города проходит парад слонов Во время ЧМ в Петербурге изменят график разводки мостов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России стало на одну беду меньше147
Проблема с бензином решена388
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Как россиян спасут от выезда на встречку1
«Москвич» захотели продать дороже Mercedes
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
01:47
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
ДТП
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение