Выжившая в страшной аварии петербурженка выиграла мировой конкурс красоты

Петербурженка Анна Туницкая выиграла конкурс красоты Mrs Top of the World. 34-летняя мать троих детей и основательница организации «Сиделки Петербурга» обошла 20 конкуренток. Участницами Mrs Top of the World становятся женщины со всех концов планеты от США до Китая. Финалистки прошли дефиле в вечернем и национальном костюмах, творческий номер и рассказали о своей благотворительной деятельности. Несколько лет назад девушка пережила страшную аварию и теперь живет с металлоконструкцией в теле. В 2009 году Анна вместе со своим семимесячным сыном возвращалась домой из гостей, как вдруг в них на полном ходу врезалась встречная машина. Девушка получила множественные переломы таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ей сделали сложнейшую, длившуюся более десяти часов, операцию с участием нейрохирурга и установили металлоконструкцию. В течение долгого времени петербурженка была прикована к постели.

Девушка прошла курс реабилитации и училась заново ходить. Позже она получила академическое психологическое образование, чтобы лично обучать людей в организации «Сиделки Петербурга». «Уже будучи с металлоконструкцией я выносила и родила еще двух детей — младшего сына и дочку, хотя никто не верил, что такое вообще возможно. Врачи хотели запретить мне рожать, но, зная мой целеустремленный и боевой характер, не решились. Я сообщила им уже по факту своей беременности, а они: «Ну, хорошо. Значит, готовимся!», — рассказала нам Анна. Полный текст интервью читайте здесь.

