11 фургонов Lada Largus были переданы МФЦ Пензенской области

Руководителям многофункциональных центров Пензенской области 31 мая 2018 года губернатор региона Иван Белозерцев в торжественной обстановке вручил ключи от одиннадцати автомобилей LADA Largus . Церемония вручения прошла у областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

Как сообщает источник, автомобили LADA Largus предназначены для выездного обслуживания инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и прочих граждан из отдаленных районов. Ларгусы отправят по 11 районам (Кузнецк, Заречный, Нижний Ломов, Бессоновка, Сердобск и др.).

«Машины нам были очень нужны для выездной работы с населением. Ветераны, инвалиды, люди, которые из-за болезни не могут выйти на улицу — именно к ним в первую очередь будут ездить наши специалисты на новом транспорте».

Губернатор Пензенской области, вручая ключи от LADA Largus, сообщил: «Мы выполняем требования Президента России Владимира Путина , который в этом году в своем послании сказал о том, чтобы мы должны делать все для повышения качества жизни наших граждан. И сегодня многофункциональные центры проводят большую работу, оказывая различные услуги. Новые автомобили заметно повысят качество государственных и муниципальных услуг». Также глава региона особо подчеркнул, что новые автомобили LADA Largus предназначены именно для работы с населением. Пользоваться автомобилями в личных целях руководителям МФЦ губернатор строго запретил.

На оснащение многофункциональных центров из регионального бюджета в этом году также было выделено 18 миллионов рублей. Эти средства потратили на покупку 27 систем управления электронной очередью и программно-технических комплексов для выдачи новых заграничных паспортов.

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