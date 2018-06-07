В Краснодаре меняется схема движения автобусного маршрута №22

Краснодар. 7 июня — Новая Кубань. В краевой столице автобусный маршрут №22, который следует от улицы им. Толбухина до улицы Старокубанской, продлят в обоих направления. С 16 июня муниципальный транспорт будет следовать до района новостроек, расположенных на ул. Красных Партизан и ул. Старокубанской.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства прокомментировали, что изменения направлены на улучшение качества транспортного обслуживания жителей новых микрорайонов.