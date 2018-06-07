В Краснодаре меняется схема движения автобусного маршрута №22 

Краснодар. 7 июня — Новая Кубань. В краевой столице автобусный маршрут №22, который следует от улицы им. Толбухина до улицы Старокубанской, продлят в обоих направления. С 16 июня муниципальный транспорт будет следовать до района новостроек, расположенных на ул. Красных Партизан и ул. Старокубанской.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства прокомментировали, что изменения направлены на улучшение качества транспортного обслуживания жителей новых микрорайонов.
С 16 июня автобусы на этом маршруте пойдут по следующему маршруту: ул. Западный Обход, ул. Красных Партизан, ул. им. Академика Трубилина, ул. Северная, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. им. М. Седина, ул. Постовая, ул. Ставропольская, ул. Старокубанская, ул. Ставропольская, ул. Постовая, ул. им. Пушкина, ул. Красноармейская, ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Северная, ул. им. Академика Трубилина, ул. Красных Партизан, ул. Западный Обход (гипермаркет «Лента», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.